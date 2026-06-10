Oumar Solet è il prescelto dell'Inter per la difesa. Proprio sulla trattativa tra Inter e Udinese, il punto di Pasquale Guarro

Pasquale Guarro 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 16:41)

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Oumar Solet è il prescelto dell'Inter per la difesa. Proprio sulla trattativa tra Inter e Udinese, il punto di Pasquale Guarro:

"L'Inter avanza verso Solet, allora è giusto anche dare qualche aggiornamento rispetto a quello che è stato l'incontro di ieri tra appunto il club nerazzurro e l'Udinese. Ieri c'è stato un incontro dopo che l'Inter aveva già raggiunto con il giocatore un principio di accordo. Solet si è promesso all'Inter, ha detto all'Inter che vuole giocare in nerazzurro la prossima stagione. Questo è stato il primo passo per l'Inter, adesso chiaramente c'è da muovere tutti gli altri, perché bisogna intanto rivedere ancora qualcosina per quanto riguarda il contratto di Solet, questioni ancora da sistemare con il giocatore. Ma non sembrano cose di grossa entità, da quel punto di vista l'Inter è abbastanza fiduciosa per il futuro.

Per quanto riguarda invece l'accordo con l'Udinese, c'è ancora un pochino di distanza. L'Udinese lo valuta, leggiamo, 25 milioni, ma in realtà anche qualcosina di più. Questo perché comunque all'Udinese sono convinti che dalla Premier qualcuno si possa presentare con un'offerta più ricca, più soddisfacente, più conveniente, ma la verità dei fatti è che il giocatore vuole vestire solo nerazzurro, il giocatore ha già parlato con l'Inter, si è già promesso all'Inter e per questo l'Inter si sente sicura e forte di questo accordo. E la cifra che i nerazzurri vorrebbero offrire all'Udinese è di circa 20-22 milioni di euro, quindi leggermente al ribasso rispetto a quelle che sono le attuali richieste del club bianconero. Ci saranno incontri ancora anche nei prossimi giorni per definire l'intesa.

Solet scelto espressamente da Cristian Chivu Sapete che ieri l'Inter, dopo aver incontrato l'Udinese, ha avuto un altro aggiornamento, un altro contatto anche con gli agenti del calciatore. Agenti che sono gli stessi di Calhanoglu, c'è un ottimo rapporto tra le parti. Adesso bisogna capire come e in che modo l'Inter riuscirà a trovare la quadra con l'Udinese ma Solet in questo momento è l'affare in pole rispetto a tutti gli altri. L'Inter si sta avvicinando passo dopo passo sempre più a questo difensore, che Chivu conosce molto bene e che ha messo al primo posto. Per un certo periodo c'è stato un ballottaggio tra lui e Muharemovic, a tal proposito Chivu non ha avuto assolutamente alcun dubbio indicando invece Solet al posto del calciatore del Sassuolo come rinforzo per la sua Inter. L'Inter si sta avvicinando, nei prossimi giorni molto probabilmente ci saranno altri contatti e potrebbero anche essere decisivi"