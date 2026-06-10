Da registrare la presenza negli uffici nerazzurri del noto procuratore che segue gli interessi del difensore tedesco

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 16:39)

Via vai di agenti oggi nella sede dell'Inter, è il segnale che le trattative dei nerazzurri sono entrate nel vivo. Non solo Tintie l'agente di Provedel, come vi abbiamo raccontato, ma c'è da registrare - come verificato da FCINTER1908.IT - anche un passaggio negli uffici di via della Liberazione di Giovanni Branchini, notissimo procuratore che tra i nerazzurri segue Yann Bisseck.

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Il difensore nerazzurro, che è arrivato a Milano nel 2023, viene da un percorso di crescita interessante ma a sorpresa non è stato convocato dalla Germania per il Mondiale. Dalle indiscrezioni sarebbe finito nel mirino di alcuni club all'estero e l'arrivo dell'agente in sede potrebbe essere una confema dell'interesse di qualche club per il difensore.

Il reparto della retroguardia perderà di sicuro Acerbi e Darmian e nelle scorse ore i dirigenti nerazzurri hanno incontrato l'Udinese e gli agenti di Solet. Sarà un co-titolare o servirà proprio per sostituire il tedesco?

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato in sede Daniele Vitiello)