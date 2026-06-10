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FCINTER1908 / Inter, intensa giornata di incontri: in sede anche l’agente di Bisseck

Inter Bisseck
Da registrare la presenza negli uffici nerazzurri del noto procuratore che segue gli interessi del difensore tedesco
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Via vai di agenti oggi nella sede dell'Inter, è il segnale che le trattative dei nerazzurri sono entrate nel vivo. Non solo Tintie l'agente di Provedel, come vi abbiamo raccontato, ma c'è da registrare - come verificato da FCINTER1908.IT - anche un passaggio negli uffici di via della Liberazione di Giovanni Branchini, notissimo procuratore che tra i nerazzurri segue Yann Bisseck.

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Il difensore nerazzurro, che è arrivato a Milano nel 2023, viene da un percorso di crescita interessante ma a sorpresa non è stato convocato dalla Germania per il Mondiale. Dalle indiscrezioni sarebbe finito nel mirino di alcuni club all'estero e l'arrivo dell'agente in sede potrebbe essere una confema dell'interesse di qualche club per il difensore.

Il reparto della retroguardia perderà di sicuro Acerbi e Darmian e nelle scorse ore i dirigenti nerazzurri hanno incontrato l'Udinese e gli agenti di Solet. Sarà un co-titolare o servirà proprio per sostituire il tedesco?

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato in sede Daniele Vitiello)

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