Il canale satellitare ha fatto il punto sulla trattativa che il club nerazzurro sta portando avanti per sistemare la difesa che perde Acerbi e Darmian sicuramente

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 12:24)

Su Skysport il punto sulle trattative di mercato che riguardano l'Inter e in particolare su quella che ha preso il via ieri ufficialmente con l'incontro tra i dirigenti del club nerazzurro e l'Udinese. La società sta accelerando su OumarSolete ieri ha visto prima Nani, ds del club friulano, e poi l'entourage del difensore.

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Ci si avvicina alla conclusione di una trattativa che l'Inter è intenzionata a chiudere presto. Arrivato già l'okei del giocatore da tempo anche se vanno limati alcuni dettagli sul contratto. Le parti si sono avvicinate molto - ribadiscono dal canale satellitare - con la società di via della Liberazione che conta di chiudere sui 21-22 mln con bonus inclusi, la richiesta è di 25 mln, non c'è una distanza clamorosa tra le parti. Dall'Inter escono Acerbi e Darmian che sono in scadenza di contratto.

Incognita Bisseck — «Solet sarebbe un co-titolare - ha spiegato Matteo Barzaghi - perché la difesa nerazzurra è in questo momento formata da Bisseck, Akanji e Bastoni. Un acquisto che viene fatto complice il mercato, per le possibili incognite sul futuro di Bisseck - che potrebbe avere delle offerte - ma dato anche dalla possibilità di avere un'alternativa in difesa. Perché Solet ha giocato a sinistra nella difesa a tre ma è destro e può giocare in tutti e tre i ruoli. Arriverebbe a coprire qualsiasi tipo di esigenza senza dimenticare gol e personalità mostrate anche a San Siro con l'Udinese. Sarebbe un giocatore che darebbe un contributo anche nella fase della costruzione del gioco. Perché è duttile. Capello ha detto che lo immagineebbe anche davanti alla difesa per dire quanto è duttile. Avrebbe una parte importante nella difesa nerazzurra».

Solet è sempre stato il primo nome per la difesa. L'Inter ieri quindi si è avvicinata al calciatore. Sulla formula si sta pensando ad un prestito con obbligo di riscatto quindi non un esborso immediato.

(Fonte: SS24)