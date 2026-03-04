L'Inter spinge forte per Oumar Solet. Secondo quanto riferito in Francia da Foot Mercato, infatti, il difensore classe 2000 è una priorità assoluta dei nerazzurri per il reparto arretrato della prossima stagione.
In Francia – L’Inter spinge per Solet: ad aprile incontro a Milano! Le ultimissime
L'Inter spinge forte per Oumar Solet. Secondo quanto riferito in Francia da Foot Mercato, infatti, il difensore classe 2000 è una priorità
"Con un contratto fino al 2027, Solet è la priorità assoluta dell'Inter, secondo le nostre informazioni. Tra tutte le opzioni prese in considerazione dalla dirigenza nerazzurra, il nome del nativo di Melun rimane in cima alla rosa dei candidati. Secondo le nostre fonti, ad aprile è addirittura previsto un incontro a Milano per discutere della trattativa".
(Fonte: Foot Mercato)
