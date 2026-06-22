“Oumar Solet si sta godendo le vacanze dopo l'ottima stagione vissuta in maglia Udinese, ha trascorso alcuni giorni a Rio de Janeiro in compagnia di un gruppetto di amici (tra cui pure il fratello Isaac, calciatore professionista del CSKA Sofia) e, come in campo, ha colto la palla al balzo per incontrare Adriano. I due hanno trascorso una serata insieme e di sicuro il tema Inter è emerso eccome. Proprio alla Gazzetta, Solet aveva confidato la sua passione per Milano: una città che gli piace e in cui verrebbe a vivere volentieri, di cui ha discusso pure con l'Imperatore. Adriano era stato re della città tra serate e festini anche parecchio sopra le righe, ma da bambino il difensore francese si limitava ad osservare ammaliato le giocate del brasiliano in campo. E tra qualche settimana potrebbe diventare lui il protagonista di San Siro.