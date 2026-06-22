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Solet a Rio con Adriano… nel segno dell’Inter! Chiusura sempre più vicina, tempi e dettagli
Oumar Solet sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il difensore di proprietà dell’Udinese ha trascorso una serata a Rio con il grande ex nerazzurro Adriano. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport sulla trattativa in corso sull’asse Inter-Udinese.
“Oumar Solet si sta godendo le vacanze dopo l'ottima stagione vissuta in maglia Udinese, ha trascorso alcuni giorni a Rio de Janeiro in compagnia di un gruppetto di amici (tra cui pure il fratello Isaac, calciatore professionista del CSKA Sofia) e, come in campo, ha colto la palla al balzo per incontrare Adriano. I due hanno trascorso una serata insieme e di sicuro il tema Inter è emerso eccome. Proprio alla Gazzetta, Solet aveva confidato la sua passione per Milano: una città che gli piace e in cui verrebbe a vivere volentieri, di cui ha discusso pure con l'Imperatore. Adriano era stato re della città tra serate e festini anche parecchio sopra le righe, ma da bambino il difensore francese si limitava ad osservare ammaliato le giocate del brasiliano in campo. E tra qualche settimana potrebbe diventare lui il protagonista di San Siro.
Una prima offerta l'Inter all'Udinese l'ha spedita, ma le tempistiche potrebbero dilatarsi leggermente. "Colpa" di Marco Palestra, acquisto attorno a cui al momento sono concentrate tutte le attenzioni della dirigenza nerazzurra. Però la distanza con il club friulano è già stata ridotta nelle ultime settimane e all'inizio della prossima, ovvero quella che accompagnerà l'Inter verso il raduno prima e al ritiro poi, è previsto l'affondo decisivo. Del resto i nerazzurri possono contare sulla piena volontà di Solet di unirsi al gruppo guidato da Chivu, oltre che su un accordo con il giocatore che risulta già più che imbastito. Insomma, a questo punto vedere il difensore francese indossare la maglia dell'Inter pare solo una questione di tempo. E magari, chiacchierando con Adriano, Oumar si è già immaginato tutto quello che sarà”, si legge.
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