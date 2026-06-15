Sirene dalla Premier per l'attaccante classe 2005 dei nerazzurri e della Nazionale: l'Inter vuole blindarlo con il rinnovo

Alessandro De Felice Redattore 15 giugno 2026 (modifica il 15 giugno 2026 | 11:32)

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Niente vacanze nelle mete turistiche più in voga, ma il centro sportivo San Filippo, dove si allenano i ragazzini della Voluntas. Pio Esposito ha scelto Brescia e il luogo dove ha tirato i primi calci al pallone con i fratelli Salvatore e Sebastiano.

Dopo il ‘Double’ da protagonista, con lo Scudetto e la Coppa Italia, il classe 2005, Pio negli ultimi giorni si è divertito a vestire i panni del mentore Cristian Chivu, svolgendo il ruolo di allenatore per i bambini della Voluntas Brescia, come rivela Tuttosport.

Il quotidiano svela che la dirigenza dell’Inter sta programmando il rinnovo del contratto con contatti in corso con il suo entourage.

L’obiettivo è un robusto adeguamento rispetto agli attuali 1,1 milioni annui più bonus. “Il giusto premio a un’annata che ha visto Esposito segnare 15 gol tra Inter e Nazionale”.

Tuttosport rivela:

“Beppe Marotta e Piero Ausilio se lo vogliono tenere stretto e possibilmente per molto tempo. Motivi per cui stanno entrando nel vivo i dialoghi con l’agente Mario Giuffredi per il prolungamento. Una mossa volta a spazzare via definitivamente pure le sirene di mercato (con relative tentazioni…) provenienti dalla Premier League”.

Sulle sue tracce ci sono Arsenal e Newcastle:

“Non è un mistero che l’Arsenal abbia fatto visionare Pio in diverse occasioni nell’ultima stagione (il ds Andrea Berta lo stima molto). Così come il Newcastle sarebbe disposto a girare una grossa parte degli 80 milioni incassati dalla vendita di Anthony Gordon al Barcellona per portare in bianconero la punta”.

Ma la posizione dell’Inter è chiara:

“Niente da fare. “Esposito non si tocca” questo il messaggio arrivato forte e chiaro alle pretendenti da viale della Liberazione”.

Niente Mondiali per Pio, che ci riproverà nel 2030. Nel frattempo ha approfittato insieme al fratello maggiore Salvatore per occuparsi della sua scuola calcio, attualmente gestita da papà Agostino.