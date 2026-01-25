Sommer è stato difesa da Chivu nel post partita. Il portiere è in scadenza di contratto e questa sarà la sua ultima stagione con l'Inter

Andrea Della Sala Redattore 25 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 10:02)

Finito nel mirino per l'errore contro il Pisa, Yann Sommer è stato difesa da Chivu nel post partita. Il portiere è in scadenza di contratto e questa sarà la sua ultima stagione con la maglia dell'Inter.

"Lo scenario è di facile lettura: Sommer saluterà a fine stagione. Chivu l’ha difeso a spada tratta prendendosi la colpa: «Con certe richieste lo metto in difficoltà». In tre parole: gioco dal basso. Anche se quest’anno la media di passaggi a partita del portiere è diminuita (si è passati da circa 25 passaggi a gara a 19). Sul gol incassato, Sommer arpiona un pallone ostico di Mkhitaryan con uno stop da trequartista, poi sbaglia un tocco di dieci metri per Zielinski. Quest’anno ha collezionato diversi errori: due contro la Juve, uno contro il Verona, un altro nel derby. Tutt’altra cosa rispetto alla super parata su Yamal. Quella a cui i tifosi si sono appellati venerdì, quando gli hanno dedicato un coro all’inizio del secondo tempo", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Fin qui la media voto Gazzetta è di 5,76, l’anno scorso era stata di 6,3. Il dato che ne fotografa la stagione negativa si rifà ai gol evitati. In parole semplici: la differenza tra reti subite e reti evitate, mettendo in evidenza l’efficacia dei portieri nel parare tiri più difficili. Sommer è penultimo con una media di -2,5. Senza l’incidente di Martinez avrebbe giocato qualche gara in meno, ma al momento – ovvero a Dortmund - il titolare sarà lui. A giugno sarà prioritario acquistare un portiere. Il primo nome sulla lista dei piani alti è Guglielmo Vicario, 29 anni, numero uno del Tottenham. Il costo si aggira intorno ai 30 milioni di euro", chiude Gazzetta.