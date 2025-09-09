Ademola Lookman era il primo obiettivo dell’Inter per rinforzare l’attacco di Cristian Chivu.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Lookman, Romano: “Atalanta neanche ha risposto al Bayern. Inter si era spinta fino a…”
calciomercato
Lookman, Romano: “Atalanta neanche ha risposto al Bayern. Inter si era spinta fino a…”
Ademola Lookman era il primo obiettivo dell’Inter per rinforzare l’attacco di Cristian Chivu: ecco l'ultima offerta presentata all'Atalanta
C’era già una bozza d’accordo tra le parti per il contratto, ma i club non hanno trovato l’intesa.
L'ultima offerta dell'Inter per Lookman—
Così Fabrizio Romano ha fatto chiarezza su quanto accaduto in estate tra le parti: “L’Atalanta ha detto no a 45 milioni garantiti e bonus compresi in prestito con obbligo dall'Inter. E l'Atalanta ha mostrato per tutto il mercato sempre la stessa risposta a tutti: quando si presenta il Bayern con un prestito con diritto a 28 milioni, a me risulta che l'Atalanta non ha neanche risposto.
Il prezzo mai fissato—
Il club ha tenuto la stessa posizione senza mai dare un prezzo all'Inter: quei 50 milioni sono un prezzo circolato, ma non è mai stato scritto o fissato”, ha detto sul suo canale YouTube il giornalista.
© RIPRODUZIONE RISERVATA