Lookman, Romano: “Atalanta neanche ha risposto al Bayern. Inter si era spinta fino a…”

Ademola Lookman era il primo obiettivo dell’Inter per rinforzare l’attacco di Cristian Chivu: ecco l'ultima offerta presentata all'Atalanta
Ademola Lookman era il primo obiettivo dell’Inter per rinforzare l’attacco di Cristian Chivu.

C’era già una bozza d’accordo tra le parti per il contratto, ma i club non hanno trovato l’intesa.

L'ultima offerta dell'Inter per Lookman

Così Fabrizio Romano ha fatto chiarezza su quanto accaduto in estate tra le parti: “L’Atalanta ha detto no a 45 milioni garantiti e bonus compresi in prestito con obbligo dall'Inter. E l'Atalanta ha mostrato per tutto il mercato sempre la stessa risposta a tutti: quando si presenta il Bayern con un prestito con diritto a 28 milioni, a me risulta che l'Atalanta non ha neanche risposto.

Il prezzo mai fissato

Il club ha tenuto la stessa posizione senza mai dare un prezzo all'Inter: quei 50 milioni sono un prezzo circolato, ma non è mai stato scritto o fissato”, ha detto sul suo canale YouTube il giornalista.

