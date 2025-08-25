Inter, Sommer in scadenza a giugno 2026: cosa trapela sul suo futuro

Yann Sommer è in scadenza di contratto con l'Inter al 30 giugno 2026. Al momento è ancora lui il numero uno indiscusso tra i pali nerazzurri, ma che intenzioni ha il club per il futuro? Ne parla il sito di DAZN:
Yann Sommer è in scadenza di contratto con l'Inter al 30 giugno 2026: ecco le intenzioni del club sul suo futuro
"Il portiere svizzero si avvia all'ultima grande stagione da protagonista tra i pali nerazzurri. Difficile ipotizzare un rinnovo visto l'investimento fatto dall'Inter su Josep Martinez per il futuro", si legge.
"Per quanto riguarda Raffaele Di Gennaro, attualmente terzo portiere della rosa, non si registrano aggiornamenti ufficiali sul suo futuro. Nessuna trattativa nota è in corso e non è ancora chiaro se il club intenda proporre un rinnovo o lasciarlo partire a fine contratto. La situazione resta in sospeso", spiega invece il sito sul terzo portiere nerazzurro, anche lui in scadenza a giugno 2026.
