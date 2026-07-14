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Esterno Inter, tornano in auge questi due nomi. “Ma Oaktree preferirebbe…”

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Saltato Khalaili, l'Inter va alla ricerca di un'alternativa: spuntano due nomi già accostati in passato, eccoli
Matteo Pifferi Redattore 

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Come annunciato ieri da Marotta durante la conferenza stampa di inizio stagione, l'Inter ha dovuto rinunciare ad Anan Khalaili perché il laterale classe 2004 non ha ottenuto l'idoneità sportiva presso il CONI.

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I nerazzurri ora torneranno sul mercato per sondare alcune piste ed emergono anche i primi nomi: "Possono tornare in auge le candidature di Molina (Atlético Madrid) e Dodò (Fiorentina), anche se il fondo proprietario del club preferirebbe un elemento giovane", si legge sull'edizione odierna de il Giornale.

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L'Inter poi deve prendere due centrali, visti gli addii di De Vrij e Acerbi. "Come centrale difensivo il preferito resta Chalobah (Chelsea), ma intanto a Inter e Juve è stato proposto lo svincolato Stones (ex Manchester City), protagonista di un bel Mondiale con l'Inghilterra", chiosa poi il quotidiano.

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