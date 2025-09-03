«Nell’ultimo mercato la spesa è stata significativa, nonostante i conti economici delle società siano spesso negativi. Si è creato un circolo inflattivo, in cui le quotazioni dei giocatori, anche non di primo livello, raggiungono valori molto elevati al fine di garantire ampie plusvalenze a chi vende. La rincorsa al valore risponde più a esigenze di bilancio che a valutazioni tecniche». Sottoriva fa notare anche un altro fattore che potrebbe avere spinto i club a investire il più possibile: «Le regole sui bilanci dei club cambieranno dal prossimo anno, ci saranno novità sui rapporti di lavoro e sull’ammortamento del costo dei giocatori. Nel dubbio, chi poteva comprare ha comprato ora»