Sottoriva: “Spesa significativa dei club di A nell’ultimo mercato. C’è un motivo importante”

Claudio Sottoriva, professore di Economia aziendale all’Università Cattolica, esperto in bilanci dei club, ha parlato delle spese nell'ultimo mercato
Intervistato da Repubblica, Claudio Sottoriva, professore di Economia aziendale all’Università Cattolica, esperto in bilanci dei club, ha parlato delle spese nell'ultimo mercato:

«Nell’ultimo mercato la spesa è stata significativa, nonostante i conti economici delle società siano spesso negativi. Si è creato un circolo inflattivo, in cui le quotazioni dei giocatori, anche non di primo livello, raggiungono valori molto elevati al fine di garantire ampie plusvalenze a chi vende. La rincorsa al valore risponde più a esigenze di bilancio che a valutazioni tecniche». Sottoriva fa notare anche un altro fattore che potrebbe avere spinto i club a investire il più possibile: «Le regole sui bilanci dei club cambieranno dal prossimo anno, ci saranno novità sui rapporti di lavoro e sull’ammortamento del costo dei giocatori. Nel dubbio, chi poteva comprare ha comprato ora»

