fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter c’è su Palestra, sarà asta! Barella via per offerta irrinunciabile e il vero prezzo di Bastoni

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Inter c’è su Palestra, sarà asta! Barella via per offerta irrinunciabile e il vero prezzo di Bastoni

Si avvicina il match cruciale contro l’Irlanda del Nord e La Gazzetta dello Sport parla degli Azzurri anche in chiave mercato Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter c’è su Palestra, sarà asta! Barella via per offerta irrinunciabile e il vero prezzo di Bastoni- immagine 2

Si avvicina il match cruciale contro l’Irlanda del Nord e La Gazzetta dello Sport parla degli Azzurri anche in chiave mercato. Ecco alcuni casi principali che riguardano da vicino l’Inter: da Alessandro Bastoni a Nicolò Barella in uscita, ma occhio anche ad alcuni nomi su tutti in entrata verso l'estate.

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