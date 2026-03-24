Si avvicina il match cruciale contro l’Irlanda del Nord e La Gazzetta dello Sport parla degli Azzurri anche in chiave mercato. Ecco alcuni casi principali che riguardano da vicino l’Inter: da Alessandro Bastoni a Nicolò Barella in uscita, ma occhio anche ad alcuni nomi su tutti in entrata verso l'estate.
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter c’è su Palestra, sarà asta! Barella via per offerta irrinunciabile e il vero prezzo di Bastoni
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Inter c’è su Palestra, sarà asta! Barella via per offerta irrinunciabile e il vero prezzo di Bastoni
Si avvicina il match cruciale contro l’Irlanda del Nord e La Gazzetta dello Sport parla degli Azzurri anche in chiave mercato Inter