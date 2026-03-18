Il Barcellona ha messo nel mirino il difensore del Barça che sarebbe perfetto per il sistema di gioco di Flick e la filosofia blaugrana

Andrea Della Sala Redattore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 13:16)

Il Barça ha individuato in Alessandro Bastoni uno dei principali obiettivi della propria direzione sportiva per rafforzare una difesa che nelle ultime stagioni ha mostrato una certa discontinuità. L’interesse blaugrana è sostenuto anche dalla volontà del centrale italiano, che, nonostante le offerte provenienti dalla Premier League, vede di buon occhio la possibilità di vestire la maglia del Barça, convinto che il suo profilo si adatti perfettamente al modello di gioco del club. A 26 anni, Bastoni si è affermato come uno dei difensori centrali più completi del panorama europeo. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e definitivamente consacrato all’Inter, dove ha già superato le 290 presenze, è diventato un punto di riferimento sia in Serie A che nelle competizioni internazionali. È inoltre una presenza costante nella Nazionale italiana, con cui ha vinto il Campionato Europeo.

Il suo stile di gioco è particolarmente apprezzato dal Barça. Mancino, dotato di grande qualità tecnica e di un’eccellente capacità di impostazione, Bastoni si distingue per la sua abilità nel rompere le linee con passaggi verticali e nel contribuire alla manovra offensiva partendo dalla difesa. È in grado di adattarsi sia a una linea a tre che a una difesa a quattro, grazie alla sua intelligenza tattica e alla sua calma sotto pressione. In fase difensiva, non si limita a reagire: il suo punto di forza è l’anticipo. La sua lettura del gioco gli consente di intervenire prima che l’azione avversaria diventi pericolosa, combinando fisicità, altezza e posizionamento per chiudere gli spazi e proteggere l’area con efficacia. Questa combinazione di solidità difensiva e contributo offensivo si riflette anche nei numeri. Nell’ultima stagione ha fatto registrare un’alta percentuale di passaggi riusciti, contribuendo anche con gol e assist, un valore aggiunto raro per un difensore centrale.

Nel sistema di Hansi Flick, il suo inserimento avrebbe un impatto immediato: il suo piede sinistro e la sua capacità di costruzione dal basso aiuterebbero a dare equilibrio alla difesa e a migliorare l’uscita del pallone, garantendo al tempo stesso maggiore versatilità al reparto arretrato. In attesa che la trattativa entri nel vivo, il possibile arrivo di Bastoni rappresenterebbe non solo un rinforzo tecnico di alto livello, ma anche un chiaro segnale delle ambizioni del Barça di continuare a competere ai massimi livelli.

(Sport)