"Hakan guarda, comunque, Firenze e la cupola del Brunelleschi con spirito rinascimentale: anche lui, in fondo, intende rinascere da queste lunghe settimane di buio. Ancora di più, visto lo snodo che lo attende a fine stagione : il club ha riflettuto a lungo sull’opportunità di rinnovare il contratto in scadenza 2027, ma ha congelato la pratica anche a causa delle tante difficoltà fisiche. Il tempo dirà se sarà possibile un ultimo ballo nerazzurro o se il corteggiamento del Galatasaray, finora solo verbale, si tradurrà in un’offerta concreta e convincente", precisa La Gazzetta dello Sport.

"In attesa di quel momento, il turco vorrebbe aggiungere al curriculum l’atteso secondo tricolore della vita. In più, intende dimostrare a tutti, fuori e dentro l’Inter, di essere ancora l’antico e unico regolatore del gioco. Sarebbe come dire ai dirigenti: pensateci bene prima di farmi tornare a Istanbul, nella madre patria. Resta il fatto che la sua stagione, finora, sia stata tutto tranne che lineare: una strana alternanza di momenti di dominio tecnico a soste per infortunio che hanno spezzato il ritmo. Semmai, stupisce che, nonostante 13 partite saltate e quasi 70 giorni fuori, sia ancora lui il secondo miglior marcatore di Chivu in A dietro al cannibale Lautaro: 8 reti, una in più di Thuram", si legge sul quotidiano.