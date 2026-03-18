Hakan Calhanoglu è pronto a rientrare dopo l'infortunio. In questo finale di stagione si giocherà anche la sua permanenza nell'Inter, dopo le tante voci che lo vedono molto vicino al Galatasaray.
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Calhanoglu sta mandando messaggio all’Inter, rinnovo congelato: club ci ha riflettuto a lungo…
"Hakan guarda, comunque, Firenze e la cupola del Brunelleschi con spirito rinascimentale: anche lui, in fondo, intende rinascere da queste lunghe settimane di buio. Ancora di più, visto lo snodo che lo attende a fine stagione: il club ha riflettuto a lungo sull’opportunità di rinnovare il contratto in scadenza 2027, ma ha congelato la pratica anche a causa delle tante difficoltà fisiche. Il tempo dirà se sarà possibile un ultimo ballo nerazzurro o se il corteggiamento del Galatasaray, finora solo verbale, si tradurrà in un’offerta concreta e convincente", precisa La Gazzetta dello Sport.
"In attesa di quel momento, il turco vorrebbe aggiungere al curriculum l’atteso secondo tricolore della vita. In più, intende dimostrare a tutti, fuori e dentro l’Inter, di essere ancora l’antico e unico regolatore del gioco. Sarebbe come dire ai dirigenti: pensateci bene prima di farmi tornare a Istanbul, nella madre patria. Resta il fatto che la sua stagione, finora, sia stata tutto tranne che lineare: una strana alternanza di momenti di dominio tecnico a soste per infortunio che hanno spezzato il ritmo. Semmai, stupisce che, nonostante 13 partite saltate e quasi 70 giorni fuori, sia ancora lui il secondo miglior marcatore di Chivu in A dietro al cannibale Lautaro: 8 reti, una in più di Thuram", si legge sul quotidiano.
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