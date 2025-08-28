FC Inter 1908
Sportitalia – Arriva la possibile clamorosa decisione dell’Atalanta su Lookman

Le ultime novità sull'attaccante nigeriano, che al momento si sta allenando a parte e potrebbe restare fuori squadra
Alessandro De Felice
Il futuro di Ademola Lookman è tutto da scrivere. In attesa di capire dove giocherà il nigeriano, Sportitalia rivela le ultime novità sul calciatore di proprietà dell'Atalanta e finito nel mirino dell'Inter nelle scorse settimane.

"Potrebbe esserci il clamoroso pugno duro di Percassi, che potrebbe lasciare Lookman fuori dall’Atalanta fino a gennaio o addirittura tutta la stagione".

Michele Criscitiello ha poi aggiunto:

"Fino alle 20 di lunedì, i procuratori di Lookman proveranno a piazzarlo, sapendo che il prezzo non è cambiato: 55 milioni".

