Il futuro di Ademola Lookman è tutto da scrivere. In attesa di capire dove giocherà il nigeriano, Sportitalia rivela le ultime novità sul calciatore di proprietà dell'Atalanta e finito nel mirino dell'Inter nelle scorse settimane.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sportitalia – Arriva la possibile clamorosa decisione dell’Atalanta su Lookman
calciomercato
Sportitalia – Arriva la possibile clamorosa decisione dell’Atalanta su Lookman
Le ultime novità sull'attaccante nigeriano, che al momento si sta allenando a parte e potrebbe restare fuori squadra
"Potrebbe esserci il clamoroso pugno duro di Percassi, che potrebbe lasciare Lookman fuori dall’Atalanta fino a gennaio o addirittura tutta la stagione".
Michele Criscitiello ha poi aggiunto:
"Fino alle 20 di lunedì, i procuratori di Lookman proveranno a piazzarlo, sapendo che il prezzo non è cambiato: 55 milioni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA