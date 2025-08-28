FC Inter 1908
Romano – Taremi, non solo Olympiakos: si muove anche il Lione. Le ultimissime

Anche il Lione è interessato a Mehdi Taremi, svela in esclusiva Fabrizio Romano: ecco le ultimissime sull'attaccante
Il mercato volge ormai al termine e c’è una nuova squadra interessata a Mehdi Taremi. L’attaccante è fuori dal progetto e in uscita dall’Inter, ma per il momento sta ancora valutando tutte le situazioni sul tavolo.

Come riportato in esclusiva da Fabrizio Romano, oggi per Taremi si è mosso il Lione. Primi contatti tra le parti, senza dimenticare che sulle tracce dell'attaccante c'è anche l’Olympiakos. Il club greco sta trattando direttamente con l’ex attaccante del Porto.

