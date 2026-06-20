Nel suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari ha parlato della trattativa tra Inter e Atalanta per Palestra

Marco Macca Redattore 20 giugno 2026 (modifica il 20 giugno 2026 | 22:32)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nel suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari ha parlato della trattativa tra Inter e Atalanta per Palestra e, più in generale, dell'efficacia dell'operato della dirigenza nerazzurra, che sta scavando un solco rispetto alle dirette concorrenti:

"In controtendenza con le rivoluzioni tecniche o più profonde che stanno coinvolgendo le mosse delle rivali nella massima serie, i Campioni d’Italia provano a prendere il largo e aumentare il vantaggio rispetto alla concorrenza. Uno sprint che si è tradotto nell’incontro di ieri mattina, che ha coinvolto i vertici apicali ed esecutivi della trattativa per Marco Palestra. Un incontro che ha avuto luogo nello scenario riservato del centro di Milano, difficilmente accessibile ai curiosi e per questo destinato a un summit potenzialmente risolutivo".

"Non lo è ancora stato, perché se da una parte è vero che i Campioni d’Italia hanno aperto alla prospettiva di raggiungere i tanto agognati (dalla controparte) 50 milioni di euro tra parte fissa e bonus accessori, dall’altra permane una forbice che sembra però destinata ad assottigliarsi fino ad arrivare alla chiusura dell’affare (...). Una questione di priorità, che l’Inter ha tradotto nella scelta di investire il denaro attualmente messo a disposizione dalla proprietà nel tentativo di perseguire il suo principale obiettivo, e di riaggiornarsi con le altre piste già note e già impostate da tempo per gli altri reparti nei giorni e nelle settimane a venire".