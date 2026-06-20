Gli aggiornamenti di Alfio Musmarra sul mercato dell'Inter, da Nico Paz al capitolo uscite, con un nome nuovo che potrebbe lasciare

Matteo Pifferi Redattore 20 giugno 2026 (modifica il 20 giugno 2026 | 22:02)

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter, da Nico Paz fino alle cessioni:

"L'Inter si è informata sulla storia di Nico Paz ed è pronta ad intervenire se le cose andassero in una certa direzione. Dobbiamo essere molto chiari: Palestra e Nico Paz, se dovessero andare in porto, sarebbero due investimenti onerosissimi ed è difficile pensare anche all'aggiunta di Curtis Jones. Bisogna entrare nell'ordine di idee che già per arrivare a Palestra è stato fatto uno sforzo importante, bisogna capire se ci saranno i tempi e i modi per fare di Nico Paz ma è importante parlare di cessioni, che escano pedine per far spazio dal punto di vista del costo squadre.

Bisognerà vendere e i nomi li conosciamo già ma poi bisogna aspettare che accadano queste situazioni: si parla di Frattesi e di Luis Henrique, che non è centrale nel progetto. Sono arrivate offerte importanti a gennaio, arriveranno ancora offerte per Luis Henrique? Non lo so, mi auguro di sì ma continuo a pensare che non sia Diouf ad essere la seconda scelta del quinto. Sono arrivati anche sondaggi per Bonny, forte fisicamente, giovanissimo, ha fatto vedere buone qualità ma l'Inter potrebbe anche ragionare di fare cassa se dovesse arrivare un'offerta importante.

Nel calcio di oggi penso che si possa fare anche a meno di un giocatore come Bonny, l'Inter è stata brava a prenderlo l'anno scorso spendendo anche una discreta cifra. Ha enormi qualità, deve crescere molto di più come partecipazione al gioco. E' strutturato dal punto di vista fisico, deve crescere tanto, ha fatto vedere di poterci stare all'Inter. Se dall'Inghilterra arrivano offerte rilevanti, si può parlare. Ma al momento si parla di sondaggi, niente di concreto"