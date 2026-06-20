Il giocatore è sempre più vicino al club nerazzurro: la trattativa continua e sono stati già fissati i prossimi incontri per trovare la quadra sull'affare

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 giugno - 22:03

Marco Palestra e l'Inter la trattativa continua. Aggiorna la situazione Fabrizio Romano sul suo canale. «L'operazione va avanti, i contatti dietro le quinte vanno avanti con tutte le parti coinvolte, lato giocatore con gli agenti, l'Atalanta e l'Inter che vuole arrivare al traguardo entro la fine della prossima settimana. Questo l'obiettivo del club di via della Liberazione".

"Sono previsti nuovi contatti già fissati ufficialmente per poter arrivare all'accordo su bonus e percentuale di rivendita che il club bergamasco vuole inserire perché pensa che ci potrebbe essere un futuro all'esterno per il giocatore e vuole garantirsi una piccola fetta della cessione del giocatore qualora l'Inter in futuro dovesse venderlo», ha aggiunto il giornalisti.

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«Siamo ai dettagli finali di un'operazione ben avviata. Totale l'accordo col giocatore sia sull'ingaggio che sulla durata del contratto che sarà di cinque anni, fino al 2031. Lavori in corso per arrivare al traguardo ma l'obiettivo è sempre più vicino», ha concluso l'esperto di mercato.