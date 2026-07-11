Curtis Jones resta un obiettivo concreto dell'Inter con i nerazzurri che cercano un rinforzo per il reparto mediano, dopo aver ufficializzato, ad inizio mese, il riscatto di Stankovic dal Bruges.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sportitalia – Jones, la posizione dell’Inter e la novità Nottingham. “Curtis non convinto da…”
calciomercato
Sportitalia – Jones, la posizione dell’Inter e la novità Nottingham. “Curtis non convinto da…”
Gli aggiornamenti di mercato di Sportitalia in merito a Curtis Jones: l'Inter è alla ricerca di un centrocampista
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Getty ImagesJones ha un contratto in scadenza a giugno 2027 ma il Liverpool continua a chiedere almeno 30 mln di sterline, cifra giudicata troppo alta dai nerazzurri, anche per via della situazione contrattuale del centrocampista inglese.
Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione: "L'Inter resta sempre interessata a Curtis Jones del Liverpool che rappresenta il primo obiettivo per la linea mediana di Chivu. Su Jones c'è stato un tentativo da parte del Nottingham Forest con il Liverpool, destinazione che non convince il centrocampista".
© RIPRODUZIONE RISERVATA