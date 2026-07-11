Non è un mistero che l'Inter stia seguendo con grande attenzione Curtis Jones nonostante il Liverpool non abbassi le pretese

Non è un mistero che l'Inter stia seguendo con grande attenzione Curtis Jones , centrocampista del Liverpool in scadenza di contratto a giugno 2027. Per questo motivo i nerazzurri hanno inviato due offerte ai Reds che però hanno rifiutato entrambe le volte.

Getty ImagesIn Inghilterra oggi si è parlato di una possibile terza offerta dell'Inter anche se il Liverpool chiede almeno 30 mln di sterline nonostante il centrocampista possa accordarsi già a gennaio con un'altra squadra e andare via a parametro zero tra un anno.

Teamtalk, tra l'altro, sottolinea come Jones abbia apprezzato che l'Inter non si sia tirata indietro dopo i due no ricevuti dal Liverpool: "Secondo alcune fonti, Jones apprezza il fatto che i nerazzurri abbiano continuato a corteggiarlo nonostante i ripetuti no del Liverpool e si dichiara disponibile a trasferirsi a San Siro quest'estate. Sebbene Jones sia pronto a lottare per il suo posto sotto la guida del nuovo allenatore del Liverpool, Andoni Iraola, crede che le sue possibilità di diventare titolare fisso siano maggiori a Milano"