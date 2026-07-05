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Sportitalia – Khalaili fatta? Ecco la verità e cosa fa sapere l’Inter sulla trattativa

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L’affare con Union Saint Gilloise non è ancora concluso, ma le parti si stanno avvicinando sensibilmente
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Non trovano riscontro secondo Sportitalia le voci che vorrebbero la chiusura dell'operazione Anan Khalaili tra Inter e Union Saint-Gilloise.

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Come spiega Gianluigi Longari, però, resta il forte ottimismo in casa nerazzurra dopo avere blindato la volontà di Anan Khalaili attraverso l’accordo per i personal terms.

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L’affare con Union Saint Gilloise non è ancora concluso, ma le parti si stanno avvicinando sensibilmente.

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