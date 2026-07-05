L’operazione per il trasferimento di Anan Khalaili dall’Union Saint-Gilloise all’Inter è stata definitivamente completata. Lo annuncia il quotidiano israeliano "Israeli Hayom".
calciomercato
In Israele – Khalaili all’Inter, affare fatto: il più costoso israeliano di sempre, le cifre
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
"Il club italiano pagherà per il giocatore circa 25 milioni di euro, più bonus futuri. Khalaili dovrebbe firmare un contratto con uno stipendio di circa 1,8 milioni di euro a stagione e nei prossimi giorni volerà in Italia per completare le visite mediche e firmare ufficialmente il contratto.
Si tratta del trasferimento più costoso di sempre per un calciatore israeliano. All’Inter considerano Khalaili un investimento importante per il futuro della rosa. Il giocatore supererà così il precedente record di Munas Dabbur, passato nel 2019 dal Red Bull Salisburgo al Siviglia per 17 milioni di euro.
In precedenza, il Napoli aveva offerto 20 milioni di euro, proposta respinta dall’Union Saint-Gilloise. Alla fine, però, l’Inter è entrata in scena e ha cambiato le carte in tavola".
Guadagna anche il Maccabi Haifa—
"C’è anche il Maccabi Haifa, che attende con pazienza il completamento dell’operazione, visto che detiene il 15% del cartellino del giocatore. Se l’affare verrà chiuso per 25 milioni di euro, il club israeliano incasserà 3,75 milioni, che si aggiungeranno ai 7,5 milioni già ricevuti dall’Union per la cessione del giocatore circa due anni fa.
In totale, il Maccabi Haifa guadagnerà dal giocatore cresciuto nel proprio settore giovanile una cifra enorme: 11,25 milioni di euro. Khalaili aveva fatto in tempo a disputare una stagione con la prima squadra prima di trasferirsi in Belgio, permettendo così al club israeliano di ottenere un incasso molto importante dal suo talento."
© RIPRODUZIONE RISERVATA