"Il club italiano pagherà per il giocatore circa 25 milioni di euro, più bonus futuri. Khalaili dovrebbe firmare un contratto con uno stipendio di circa 1,8 milioni di euro a stagione e nei prossimi giorni volerà in Italia per completare le visite mediche e firmare ufficialmente il contratto.

In precedenza, il Napoli aveva offerto 20 milioni di euro, proposta respinta dall’Union Saint-Gilloise. Alla fine, però, l’Inter è entrata in scena e ha cambiato le carte in tavola".