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Sportitalia: “Khalaili, contatto diretto Inter-Union! Club pronto alla prima offerta”

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L'Inter stringe per Anan Khalaili, che sembra essere sempre più il prescelto per la fascia destra dopo il mancato arrivo di Marco Palestra
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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L'Inter stringe per Anan Khalaili, che sembra essere sempre più il prescelto per la fascia destra dopo il mancato arrivo di Marco Palestra.

Anan khalaili
Getty

Come conferma Sportitalia, "l'Inter ha allacciato un contatto diretto con Union Saint Gilloise per Anan Khalaili. Il giocatore è già in trattative con il Napoli da settimane, ora i nerazzurri hanno allacciato contatti diretti con il suo club per predisporre la prima offerta".

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