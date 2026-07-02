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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sportitalia: “Khalaili, contatto diretto Inter-Union! Club pronto alla prima offerta”
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Sportitalia: “Khalaili, contatto diretto Inter-Union! Club pronto alla prima offerta”
L'Inter stringe per Anan Khalaili, che sembra essere sempre più il prescelto per la fascia destra dopo il mancato arrivo di Marco Palestra
L'Inter stringe per Anan Khalaili, che sembra essere sempre più il prescelto per la fascia destra dopo il mancato arrivo di Marco Palestra.
Come conferma Sportitalia, "l'Inter ha allacciato un contatto diretto con Union Saint Gilloise per Anan Khalaili. Il giocatore è già in trattative con il Napoli da settimane, ora i nerazzurri hanno allacciato contatti diretti con il suo club per predisporre la prima offerta".
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