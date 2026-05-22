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calciomercato
Biasin: “Con Solet altro nome interessante: gioca in A! Nico Paz? Non si esclude che…”
Durante L'ascia raddoppia, Fabrizio Biasin ha parlato del mercato dell'Inter e del budget messo a disposizione da Oaktree:
Capitolo difensori: l'Inter deve prenderne almeno uno, credo anche due. Si parlava tanto di Muharemovic, nell'ultima settimana Solete lo ha superato nelle preferenze della società, lo stesso giocatore sembra ben disposto a venire all'Inter e quindi potrebbe essere un nuovo rinforzo.
Si ragiona su altri difensori. Nuovo nome che non si può rilevare? Intanto prima di dire una cosa che non è vera meglio evitare. La sensazione è che ci potrebbe essere un altro nome interessante, sempre dall'Italia.
Ci sono dei nomi che vengono accostati all'Inter come Palestra e Nico Paz. Per Palestra l'Atalanta vuole tra i 40 e i 50 mln, è un giocatore che avrà un futuro di altissimo livello e potrebbe arrivare la Premier. Nico Paz è un giocatore del Real Madrid, quando verrà annunciato Mourinho si capirà cosa vorrà fare con questo giocatore.
La mia sensazione è che non si possa escludere che possa andare avanti un altro anno col Como. Piace all'Inter certamente e lo vorrebbe portare ad Appiano, ma è fattibile? In questo momento impossibile dire se sarà fattibile"
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