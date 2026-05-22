Ci sono dei nomi che vengono accostati all'Inter come Palestra e Nico Paz. Per Palestra l'Atalanta vuole tra i 40 e i 50 mln, è un giocatore che avrà un futuro di altissimo livello e potrebbe arrivare la Premier. Nico Paz è un giocatore del Real Madrid, quando verrà annunciato Mourinho si capirà cosa vorrà fare con questo giocatore.