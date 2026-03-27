Il portiere non ha ancora deciso cosa ne sarà del suo futuro. Potrebbe fare un'esperienza all'estero, tornare in Svizzera oppure smettere. Deciderà a fine stagione. Intanto c'è da pensare al campionato e alle difficoltà mostrate in questa stagione nella quale è terz'ultimo in Serie A per gol evitati. Gli ultimi errori sono quelli che si sono visti anche con Atalanta e Fiorentina sulle respinte fatte che hanno favorito i gol degli avversari. La rosea sostiene che i dirigenti dell'Inter sarebbero pronti a proporgli di restare ancora. "Da capire se accetterà", scrive il giornale sportivo.

Josep Martinez, che era arrivato nel 2024 alla Pinetina con il compito di sostituirlo evidentemente non ha convinto. Al di là dell'incidente in cui ha perso la vita un anziano, il calciatore ha raccolto in questa stagione due presenze in Serie A e poi tre presenze in Coppa Italia e una in Supercoppa. La dirigenza nerazzurra non lo riterrebbe totalmente affidabile per prendere il posto di Sommer che con l'Inter ha vinto lo scudetto e l'ha trascinata un anno fa in finale di CL. "Il club nerazzurro aveva investito sull'ex portiere del Genoa 15 mln due anni fa, ma ora si sta facendo delle domande. Non un buon segno".