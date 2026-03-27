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L’Inter ha deciso: proposta per Sommer. “Martinez, cattivo segno. E il prescelto…”

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Il quotidiano sportivo parla del futuro della porta nerazzurra con lo svizzero in scadenza di contratto e lo spagnolo che non ha convinto
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

In casa Inter, quando mancano più di due mesi alla fine della stagione, si parla già di futuro. Specie di quello della porta che oggi è difesa da Yann Sommer che un contratto in scadenza.

Secondo La Gazzetta dello Sport, a 37 anni il portiere ovviamente non è intoccabile "ma la sua esperienza potrebbe tornare utile al portiere che verrà. In cima alla vista c’è Vicario, numero uno del Tottenham, campione d’Europa League nel 2025. In questi casi si dice “prescelto”. In estate i nerazzurri faranno un’offerta agli Spurs", si legge.

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Il portiere non ha ancora deciso cosa ne sarà del suo futuro. Potrebbe fare un'esperienza all'estero, tornare in Svizzera oppure smettere. Deciderà a fine stagione. Intanto c'è da pensare al campionato e alle difficoltà mostrate in questa stagione nella quale è terz'ultimo in Serie A per gol evitati. Gli ultimi errori sono quelli che si sono visti anche con Atalanta e Fiorentina sulle respinte fatte che hanno favorito i gol degli avversari. La rosea sostiene che i dirigenti dell'Inter sarebbero pronti a proporgli di restare ancora. "Da capire se accetterà", scrive il giornale sportivo.

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Josep Martinez, che era arrivato nel 2024 alla Pinetina con il compito di sostituirlo evidentemente non ha convinto. Al di là dell'incidente in cui ha perso la vita un anziano, il calciatore ha raccolto in questa stagione due presenze in Serie A e poi tre presenze in Coppa Italia e una in Supercoppa. La dirigenza nerazzurra non lo riterrebbe totalmente affidabile per prendere il posto di Sommer che con l'Inter ha vinto lo scudetto e l'ha trascinata un anno fa in finale di CL. "Il club nerazzurro aveva investito sull'ex portiere del Genoa 15 mln due anni fa, ma ora si sta facendo delle domande. Non un buon segno". 

(Fonte: Gazzetta.it)

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