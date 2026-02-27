In vista dello sprint finale dove in palio ci sono scudetto e Coppa Italia, Cristian Chivu ritrova l'esterno olandese

Gianni Pampinella Redattore 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 09:32)

In vista dello sprint finale dove in palio ci sono scudetto e Coppa Italia, Cristian Chivu ritrova Denzel Dumfries. A tre mesi dall'infortunio, l'olandese è tornato in campo qualche minuto nel ritorno dei palyoff di Champions League contro il Bodo.

"Il duro lavoro di Denzel Dumfries prosegue alla grande. Lo ha confermato lui stesso ieri pomeriggio, per consolidare la candidatura a un ruolo da protagonista nel finale di annata che attende l’Inter. Martedì non solo è tornato tra i convocati, ma ha anche rimesso piede nel rettangolo verde del Meazza per pochi minuti. Una boccata d’ossigeno dopo mesi vissuti in apnea. Tolte le catene, è il momento di sprigionare tutta l’energia accumulata. Domani contro il Genoa a San Siro spera di mettere minuti importanti nelle gambe, dal primo minuto o a gara in corso", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Ora che ha recuperato, l’olandese vuole sprintare per riprendersi tutto ciò che il brutto infortunio gli ha tolto nelle ultime settimane. Le qualità di Dumfries sono note a tutti: toccherà trovare il modo di innescarlo per renderlo l’arma in più che molto spesso è stato per la squadra negli ultimi anni. È arrivato il momento di spingere sull’acceleratore, anche per recuperare lo smalto migliore in vista dei prossimi mesi. Saranno decisivi per il suo futuro, considerando la situazione contrattuale e la voglia mai celata di confrontarsi con realtà diverse da quella della Serie A".

"La clausola in estate tornerà a riattivarsi e il nuovo agente del giocatore farà il possibile per accontentarlo, soprattutto attraverso un giro d’orizzonti in Premier League. Convincere top club a un investimento comunque importante per un giocatore ormai trentenne sarà più facile a fronte dell’ennesimo exploit che sia Dumfries che l’Inter sperano possa verificarsi".

