FC Inter 1908
La Stampa: “Mercato Inter? Voto 6. Un paio di buoni colpi ma c’è la sensazione che…”

Matteo Pifferi Redattore 

Ieri si è concluso il mercato estivo e l'Inter ha preso, sul gong, Manuel Akanji dal Manchester City mentre ha salutato i nerazzurri Benjamin Pavard, approdato al Marsiglia.

La Stampa: “Mercato Inter? Voto 6. Un paio di buoni colpi ma c’è la sensazione che…”- immagine 2
Getty Images

L'edizione odierna de La Stampa ha dato una valutazione complessiva all'operato dell'Inter in questi mesi, optando per un 6.

La Stampa: “Mercato Inter? Voto 6. Un paio di buoni colpi ma c’è la sensazione che…”- immagine 3

Ecco la spiegazione del quotidiano: "Sessione interlocutoria, fin dalla staffetta tra Inzaghi e Chivu. Colpi di prospettiva come Sucic e Bonny, si lancia Esposito. All’ultimo entra Akanji per Pavard. E alla fine, se Calhanoglu e Frattesi sono rimasti, resta la percezione di un’Inter incompleta che ha perso i veri obiettivi come Koné, Lookman e Leoni"

