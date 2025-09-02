Ieri si è concluso il mercato estivo e l'Inter ha preso, sul gong, Manuel Akanji dal Manchester City mentre ha salutato i nerazzurri Benjamin Pavard, approdato al Marsiglia.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter La Stampa: “Mercato Inter? Voto 6. Un paio di buoni colpi ma c’è la sensazione che…”
calciomercato
La Stampa: “Mercato Inter? Voto 6. Un paio di buoni colpi ma c’è la sensazione che…”
L'edizione odierna de La Stampa ha dato una valutazione complessiva all'operato dell'Inter in questi mesi, optando per un 6
L'edizione odierna de La Stampa ha dato una valutazione complessiva all'operato dell'Inter in questi mesi, optando per un 6.
Ecco la spiegazione del quotidiano: "Sessione interlocutoria, fin dalla staffetta tra Inzaghi e Chivu. Colpi di prospettiva come Sucic e Bonny, si lancia Esposito. All’ultimo entra Akanji per Pavard. E alla fine, se Calhanoglu e Frattesi sono rimasti, resta la percezione di un’Inter incompleta che ha perso i veri obiettivi come Koné, Lookman e Leoni"
© RIPRODUZIONE RISERVATA