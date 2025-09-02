Ieri si è concluso il mercato estivo e l'Inter ha preso, sul gong, Manuel Akanji dal Manchester City mentre ha salutato i nerazzurri Benjamin Pavard, approdato al Marsiglia.

Ecco la spiegazione del quotidiano: "Sessione interlocutoria, fin dalla staffetta tra Inzaghi e Chivu. Colpi di prospettiva come Sucic e Bonny, si lancia Esposito. All’ultimo entra Akanji per Pavard. E alla fine, se Calhanoglu e Frattesi sono rimasti, resta la percezione di un’Inter incompleta che ha perso i veri obiettivi come Koné, Lookman e Leoni"