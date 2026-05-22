Il figlio di Dejan Stankovic è diventato campione con il club belga. Era stato ceduto la scorsa estate con il diritto di riacquisto valido per due anni e una percentuale sulla futura rivendita

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 12:46)

In Belgio, all'indomani dalla vittoria del ventesimo titolo del Brugge, parlano di Alexsandar Stankovic e scrivono: "Lacrime al Club Brugge: l'eroe del titolo fa le valigie". Fari puntati sul centrocampista che la scorsa estate l'Inter ha ceduto al club belga conservando un diritto di riacquisto che a quanto pare la società milanese avrebbe intenzione di sfruttare.

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"Dietro ai festeggiamenti - si legge sul sito belga Voetbal nieuws - si cela una nube oscura. Uno degli eroi della vittoria minaccia di lasciare i neroblu, e questo rappresenta un duro colpo per Jan Breydel. Il Brugge gli ha offerto l'opportunità che aspettava dall'Inter. Aleksandar Stankovic ha colto al volo quell'occasione, ha trovato felicità in questa squadra e in breve tempo è diventato uno dei migliori centrocampisti del campionato. Tuttavia, questo successo ora rischia di ritorcersi contro il Brugge. Più la sua stagione è andata bene, più si è fatta dolorosa la realtà legata al suo contratto. Il serbo è sotto contratto con il Brugge fino al 2029, ma l'Inter ha il controllo del suo futuro".

Clausole e forza mostrata in campo — "La scorsa estate, il club ha sborsato circa 9,5 milioni di euro per strapparlo all'Inter. Per gli standard belgi, si tratta di una cifra elevata, ma dal punto di vista sportivo il suo trasferimento si è rivelato un vero successo. Stankovic si è adattato immediatamente, ha giocato con coraggio, ha vinto i duelli, ha chiesto palla e non è sembrato minimamente intimorito dal ritmo del campionato belga o della Champions League. Da mediano di mischia, da centrocampista centrale, a volte anche da perno difensivo: ha fatto tutto con convinzione e qualità", dicono ancora del giocatore che è ovviamente uno dei figli calciatori di Dejan Stankovic, ex giocatore nerazzurro, ex compagno di Cristian Chivu all'epoca del Triplete.

Ivan Leko, suo allenatore, si è spinto oltre, citando nomi come Luka Modric, Ivan Rakitic e Ivan Perisic per descrivere il suo centrocampista. "Stankovic ha dimostrato anche una grande forza mentale. Si presenta maturo, tatticamente forte, desideroso di imparare e dotato di doti naturali di leadership. Eppure, il Club Brugge probabilmente non farà un affare d'oro se Stankovic dovesse lasciare il club presto, dopo appena una stagione". Ma il Brugge guadagnerebbe dal suo rientro all'Inter 23 mln di euro (nel 2026) e 25 mln di euro (se venisse riscattato nel 2027), un premio di valorizzazione in ogni caso. Anche se si parla di offerte già sul tavolo della società di via della Liberazione: club disposti a pagarlo 40 mln. Conferme arrivano in merito dal Belgio: "Molti club europei lo seguono ma a causa dell'opzione di riacquisto dell'Inter il Brugge non trarrà alcun vantaggio significativo dalla sua cessione. La priorità della squadra milanese è riportarlo a Milano.

"Per il Club, è quasi ingiusto, ma finanziariamente comprensibile. Senza quelle clausole, Stankovic forse non sarebbe mai arrivato al Bruges. Il Club si è preso il rischio. Ha speso una cifra considerevole per ingaggiarlo, ha accettato le condizioni dell'Inter e in cambio ha ottenuto un giocatore che ha avuto un impatto immediato. Ora, però, deve pagarne un prezzo salato", continuano in Belgio.

Dal canto suo Aleksandar non si è mai preoccupato della clausola di riacquisto. Ha sempre pensato a giocare e a fare bene con il Brugge ed è dimostrato dal fatto che in un anno si è adattato benissimo alla sua nuova squadra ed è riuscito a fare benissimo. Il club belga gli ha dato lo spazio e la fiducia che voleva e lui ha ripagato con impegno e ottime prestazioni. "È benvoluto dai tifosi, spesso elogiato dal suo allenatore, seguito dal grandi club, ma dopo appena una stagione la sua avventura al Brugge sembra destinata al termine. L'Inter lo vuole riprendere e il Brugge ha già individuato un nuovo obiettivo, Twasa, dello Zurigo".

(Fonte: voetbalnieuws.be)