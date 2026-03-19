Sembra ormai tutto pronto per il ritorno all'Inter (questa volta da protagonista) di Aleksandar Stankovic esercitando la recompra

Marco Macca Redattore 19 marzo - 12:00

Sembra ormai tutto pronto per il ritorno all'Inter (questa volta da protagonista) di Aleksandar Stankovic. I nerazzurri sono pronti a esercitare la recompra di 23 milioni che però, in virtù dei 10 incassati dal Bruges la scorsa estate, peseranno sul bilancio del club solo per 13 milioni. Un vero affare, anche considerato il rendimento del calciatore. Tra l'altro, come scrive il Corriere dello Sport, Chivu con lui sarebbe stuzzicato dall'idea di cambiare modulo e passare al centrocampo a due che tanto sta a cuore all'allenatore nerazzurro:

"L’allenatore nerazzurro è ingolosito dalla possibilità di poterci lavorare di nuovo in nerazzurro, ma ad Appiano e non più a Interello, anche per una questione prettamente tattica. Con il suo ritorno all’Inter, avrebbe anche la possibilità di lavorare concretamente sulla mediana a due che il ragazzo ben conosce. C’è un ulteriore aspetto però da tenere in considerazione: in molti in giro per l’Europa si sono accorti delle capacità del centrocampista serbo".

"Questo potrebbe spingere club interessati a bussare in viale della Liberazione nelle prossime settimane. I nerazzurri, pronti a inserirlo a bilancio per appena 13 milioni (la differenza tra il valore di riacquisto e quello della cessione), potrebbero vacillare solo davanti a offerte che garantirebbero una maxi plusvalenza, con relativa possibilità di finanziare poi buona parte degli acquisti estivi. La porta va lasciata aperta, perché nel mercato tutto è possibile. Sarà importante anche il parere di Chivu, che la scorsa estate ha contribuito a far rimanere Pio Esposito. L’allenatore nerazzurro si prepara a riabbracciare un altro figliol prodigo: l’idea già lo stuzzica parecchio".

(Fonte: Corriere dello Sport)