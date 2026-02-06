Il mercato di gennaio non ha regalato a Chivu nuovi innesti per questa seconda parte di stagione. Tuttavia, le mosse di mercato della dirigenza dell'Inter e l'inserimento graduale di alcuni giovani dell'U23 in Prima Squadra rendono evidenti le strategie dei nerazzurri per il futuro. Così scrive Il Giorno: "Ultima tappa: l'esordio dal 1'di Kamate e Cocchi in Coppa Italia. Due elementi cresciuti nel settore giovanile e da quest'anno inseriti nell'Under 23, costruita dal club nerazzurro ad inizio stagione. Restando in casa nerazzurra, la coppia Ausilio-Baccin ha chiuso due operazioni. La prima riguarda Leon Jakirovic, diciottenne croato, difensore che andrà ad ingrossare la rosa a disposizione di Stefano Vecchi. La seconda è stata l'innesto di Yanis Massolin, classe 2002, lasciato in prestito al Modena fino al termine della stagione. Uno dei giocatori più interessanti visti finora nel torneo cadetto.