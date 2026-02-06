Il mercato di gennaio non ha regalato a Chivu nuovi innesti per questa seconda parte di stagione. Tuttavia, le mosse di mercato della dirigenza dell'Inter e l'inserimento graduale di alcuni giovani dell'U23 in Prima Squadra rendono evidenti le strategie dei nerazzurri per il futuro. Così scrive Il Giorno: "Ultima tappa: l'esordio dal 1'di Kamate e Cocchi in Coppa Italia. Due elementi cresciuti nel settore giovanile e da quest'anno inseriti nell'Under 23, costruita dal club nerazzurro ad inizio stagione. Restando in casa nerazzurra, la coppia Ausilio-Baccin ha chiuso due operazioni. La prima riguarda Leon Jakirovic, diciottenne croato, difensore che andrà ad ingrossare la rosa a disposizione di Stefano Vecchi. La seconda è stata l'innesto di Yanis Massolin, classe 2002, lasciato in prestito al Modena fino al termine della stagione. Uno dei giocatori più interessanti visti finora nel torneo cadetto.
Inter, direzione futuro: da Massolin ai ragazzi dell’U23, scelta chiara. E Stankovic…
Va certamente nella direzione di un corso giovane anche il solo fatto di aver affidato la panchina a Christian Chivu, che i ragazzi oggi in Under 23 li conosce in gran numero, avendoli incrociati durante i sette anni da tecnico delle giovanili. Da qui la decisione di trattenere Pio Esposito, richiesto da mezza Serie A".
"Più avanti nella crescita, anche per ragioni anagrafiche, è Aleksandar Stankovic. Figlio d'arte ventenne, è stato ceduto al Bruges per 10 milioni di euro con possibilità di riacquistarlo la prossima estate a 23 o quella dopo a 25. Tutto fa credere che il rientro avverrà già alla prima finestra, viste le risposte che il giocatore sta dando nelle zolle di campo che lo scorso anno erano coperte da Jashari".
