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Stankovic: “Ci sarà tempo per parlare di Inter. Papà Deki mi ha insegnato che…”

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Aleksandar Stankovic, premiato come miglior talento della stagione nel massimo campionato belga, dal palco ha parlato così tra presente e futuro
Alessandro Cosattini Redattore 

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Aleksandar Stankovic, premiato come miglior talento della stagione nel massimo campionato belga, dal palco ha parlato così tra presente e futuro: “Il Club Brugge è una grande famiglia. Sono veramente molto orgoglioso di me stesso, ma anche dei miei compagni e del club. Siamo riusciti a conquistare la seconda stella, è qualcosa di straordinario.

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Cosa hai imparato da tuo papà Dejan, che è stato una leggenda in Italia?

“Quello che mi ha sempre detto è simile a ciò che è scritto sulle nostre maglie: 'Non c'è gloria senza sudore'. Questa è una regola che ho imparato sin da quando ero bambino. Devi dare tutto in campo, non c'è niente di scontato.

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All’Inter vorrebbero rivederti con la maglia nerazzurra in Italia… Cosa ne sarà del tuo futuro?

“Tra pochi giorni partirò per andare in nazionale, poi ci saranno le vacanze. Ci sarà tempo per parlarne”.

(Fonte: nieuwsblad.be)

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