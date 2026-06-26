Per Aleksandar Stankovic ieri è stata la giornata dello shooting da nuovo acquisto. il centrocampista classe 2005 si è presentato nella sede dell’Inter di viale della Liberazione in compagnia del fratello Filip per i consueti scatti di presentazione.

L’Inter ha deciso di riportarlo a Milano, attivando la clausola di riacquisto di 23 milioni presente nell’accordo stipulato un’estate fa. Ma gli estimatori non mancano in giro per l’Europa, soprattutto in un campionato avvincente e ricco come la Premier League.

Come conferma il Corriere dello Sport, Aleksandar Stankovic ha rifiutato l’interesse di Brentford e Tottenham.

“Fa parte del bagaglio di un talento che ha in ogni caso già dimostrato di poter giocare e dare un contributo importante a certi livelli, avendo anche sfruttato al meglio la vetrina della Champions League nella stagione appena conclusa”

“Vede il futuro soltanto all’Inter, dove è nato e cresciuto calcisticamente, e lo sta dimostrando perfino disseminando indizi neanche troppo nascosti sui social, come il video di due giorni fa dell’allenamento con i pantaloncini dell’Inter e il Meazza sullo sfondo”.