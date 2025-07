Il club nerazzurro per arrivare a completare la rosa anche in difesa vuole prendere il giocatore del Parma che deve essere finanziato con i giocatori considerati non parte del progetto

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 luglio 2025 (modifica il 28 luglio 2025 | 12:02)

"Gli ultimi quattro giorni di luglio - ma pure i primi tre di agosto - l'Inter li dedicherà a Lookman, poi il prossimo mese sarà quello delle ultime uscite e dei colpi finali per completare gli organici". Tuttosport racconta la strategia dei dirigenti interisti alle prese con la trattativa per il giocatore, ma non solo.

"Se arriverà l'attaccante dell'Atalanta, il club nerazzurro avrà completato la rosa, anche se Chivu si aspetta un ultimo regalo, Leoni. Il 18enne difensore del Parma è il gioiello inseguito da mezza Serie A e non solo", sottolinea TS.

"L’Inter, grazie a Chivu che lo ha lanciato da titolare e i buoni rapporti col suo agente, incontrato in sede anche all’inizio della scorsa settimana, si sente in pole. Leoni in Italia piace principalmente a Juventus e Milan, ma entrambe dovranno prima cedere un difensore per tentare un assalto al Parma che chiede non meno di 35 milioni", si legge sul difensore del Parma che è ancora un obiettivo per i nerazzurri.

Per arrivarci il club deve cedere. Dopo Aleksandar Stankovic e Buchanan, ora sono in lista Taremi, Asllani, Sebastiano Esposito e Palacios. Dunque cessioni ma non in difesa: "Acerbi e De Vrij, entrambi in scadenza nel 2026, resteranno e Leoni sarebbe eventualmente un’aggiunta", si legge su TuttoSport. Il quotidiano sportivo spiega che se dovesse essere ceduto uno tra Bisseck e Pavard si cercherebbe un braccetto destro e De Winter del Genoa resta il primo nome.

"Per il tedesco nessuna inglese finora si è fatta avanti con proposte che dovranno comunque aggirarsi comunque sui 35-40 milioni. Pavard ascolterebbe solo proposte da top club. Per il resto, l'Inter, che ha già preso Sucic, Luis Henrique, Bonny e riscattato Zalewski, si sente al completo. Al Milan invece mancano dei tasselli", conclude il giornale torinese.

(Fonte: TS)