Il tecnico portoghese ha dato come diktat quello di avere due difensori centrali adatti alle sue esigenze

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 giugno 2026 (modifica il 22 giugno 2026 | 18:02)

In Spagna c'è chi continua a parlare dell'interesse di Mourinho per Alessandro Bastoni. Il giornalista e youtuber spagnolo Latigo Serrano, come riporta Defenca Central, sottolinea come la valutazione di 70 mln fatta dall'Inter abbia scoraggiato il Real Madrid. Che non ha trovato un nome alternativo al nome del giocatore dell'Inter e una decisione in merito potrebbe quindi essere presa nei prossimi giorni.

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"Mourinho, dopo quello che sembra essere un grave infortunio per Schlotterbeck che verrebbe escluso dalla lista dei difensori centrali ha chiesto un secondo difensore centrale per il Real Madrid quest'estate dopo l'arrivo di Konaté. È una richiesta ferma dell'allenatore", ha spiegato il giornalista.

Mou ha quindi detto di avere due difensori centrali a disposizione. Asensio non rientra nei suoi piani, non è adatto alle esigenze dell'allenatore. Militao è infortunato e non tornerà prima di novembre. Rudiger soffre di problemi cronici al ginocchio. Konatè non inizierà ad allenarsi presto con il Real: deve prima completare il Mondiale con la Francia.

(Fonte: Defensa Central)