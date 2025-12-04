FC Inter 1908
Izak Sucic: “Vi presento Mlacic, fatta con l’Inter all’80%. Copierei il Tottenham con…”

Izak Ante Sucic, giornalista della testata Germanijak.hr, ha parlato della trattativa tra Inter e Hajduk per il giovane difensore
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Nella Croazia calcistica non si parla d'altro. Ovvero del forte interesse dell'Inter nei confronti di Branimir Mlačić (18 anni). Il giovane difensore dell’Hajduk è una delle rivelazione del campionato croato. Intervistato da Tribuna.com, Izak Ante Sucic, giornalista della testata Germanijak.hr, ha presentato così il giocatore.

"Branimir è un giocatore giovane e talentuoso che ha bisogno di molti minuti ed esperienza prima di diventare il giocatore che molti pensano possa essere. Al momento, è tra i primi tre giocatori Under 20 della Croazia. Branimir è un difensore che gioca con la palla. È alto e snello, e prima di diventare titolare in squadre più importanti, deve sviluppare il tono muscolare. È molto bravo a leggere il gioco e a intercettare, ma può ancora migliorare in quasi ogni aspetto", racconta il giornalista.

Caratteristiche tecniche e fisiche

"Branimir non è il difensore centrale più veloce di sempre, ma non è nemmeno lento. Le sue posizioni migliori sono quella di difensore centrale destro in un 3-5-2 o di difensore centrale destro in sistemi difensivi a quattro. Branimir non è pronto per la prima squadra dell'Inter, ma non ha senso schierarlo in Primavera. L'opzione migliore per l'Inter sarebbe copiare quello che il Tottenham ha fatto con Vuskovic e l'Hajduk. Prima lo hanno acquistato, poi lo hanno lasciato all'Hajduk e nei due anni successivi hanno trovato club dove Vuskovic potesse giocare e crescere".

LA TRATTATIVA

"Per quanto riguarda l'accordo, direi che l'affare è fatto all'80%. Il giocatore vuole andare all'Inter, l'Hajduk è disposto a cederlo. Ora si tratta solo del progetto che gli stanno presentando. I suoi rappresentanti e quelli dell’Hajduk erano a Milano la scorsa settimana e torneranno questa settimana. L’Hajduk vuole una percentuale sulla futura rivendita e un bonus di prima fascia in caso di trasferimento. Non conosco la cifra esatta richiesta; Inter e Hajduk stanno ancora negoziando".

(Tribuna.com)

