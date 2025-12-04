Izak Ante Sucic, giornalista della testata Germanijak.hr, ha parlato della trattativa tra Inter e Hajduk per il giovane difensore

Gianni Pampinella Redattore 4 dicembre 2025 (modifica il 4 dicembre 2025 | 11:06)

Nella Croazia calcistica non si parla d'altro. Ovvero del forte interesse dell'Inter nei confronti di Branimir Mlačić (18 anni). Il giovane difensore dell’Hajduk è una delle rivelazione del campionato croato. Intervistato da Tribuna.com, Izak Ante Sucic, giornalista della testata Germanijak.hr, ha presentato così il giocatore.

"Branimir è un giocatore giovane e talentuoso che ha bisogno di molti minuti ed esperienza prima di diventare il giocatore che molti pensano possa essere. Al momento, è tra i primi tre giocatori Under 20 della Croazia. Branimir è un difensore che gioca con la palla. È alto e snello, e prima di diventare titolare in squadre più importanti, deve sviluppare il tono muscolare. È molto bravo a leggere il gioco e a intercettare, ma può ancora migliorare in quasi ogni aspetto", racconta il giornalista.

Caratteristiche tecniche e fisiche — "Branimir non è il difensore centrale più veloce di sempre, ma non è nemmeno lento. Le sue posizioni migliori sono quella di difensore centrale destro in un 3-5-2 o di difensore centrale destro in sistemi difensivi a quattro. Branimir non è pronto per la prima squadra dell'Inter, ma non ha senso schierarlo in Primavera. L'opzione migliore per l'Inter sarebbe copiare quello che il Tottenham ha fatto con Vuskovic e l'Hajduk. Prima lo hanno acquistato, poi lo hanno lasciato all'Hajduk e nei due anni successivi hanno trovato club dove Vuskovic potesse giocare e crescere".

LA TRATTATIVA — "Per quanto riguarda l'accordo, direi che l'affare è fatto all'80%. Il giocatore vuole andare all'Inter, l'Hajduk è disposto a cederlo. Ora si tratta solo del progetto che gli stanno presentando. I suoi rappresentanti e quelli dell’Hajduk erano a Milano la scorsa settimana e torneranno questa settimana. L’Hajduk vuole una percentuale sulla futura rivendita e un bonus di prima fascia in caso di trasferimento. Non conosco la cifra esatta richiesta; Inter e Hajduk stanno ancora negoziando".

(Tribuna.com)