L’Inter si sta guardando attorno per prendere un nuovo portiere nell’estate 2026 e in cima alla lista c’è Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham era già nel mirino per il dopo Onana: è un vero e proprio pallino del direttore sportivo Piero Ausilio. Ma quanto guadagna Vicario al Tottenham?
L’Inter si sta guardando attorno per prendere un nuovo portiere e in cima alla lista c’è Guglielmo Vicario: ecco quanto guadagna
Il suo stipendio nel club londinese è di 2,6 milioni di euro netti (4,6 lordi), come riportato da calcioefinanza.it. Seguiranno aggiornamenti sulla pista di mercato che riguarda il club nerazzurro.
Secondo La Gazzetta dello Sport, per il cartellino la richiesta del Tottenham è di circa 30 milioni di euro per il portiere italiano.
