L'Inter è pronta ad accogliere Petar Sucic: il centrocampista croato della Dinamo Zagabria, che nella prossima stagione indosserà la maglia nerazzurra, è atteso nella giornata di domani a Milano per sostenere le visite mediche di rito, dopo di che potrebbe assistere al match contro la Fiorentina direttamente dalle tribune di San Siro ( come già anticipato da Fcinter1908 ).

Tuttosport illustra i piani della dirigenza interista per il giocatore: "Domani Petar Sucic svolgerà le visite mediche con l'Inter e la sera sarà a San Siro per osservare la sua futura squadra contro la Fiorentina. Il 21enne centrocampista croato che il club nerazzurro ha prelevato dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni più 2,5 di bonus in vista del mercato che aprirà dal primo al 10 giugno, doveva arrivare a Milano già nei giorni scorsi, non appena chiusa la sessione di gennaio, ma le parti hanno scelto di rinviare il viaggio in Italia di qualche giorno".