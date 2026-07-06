"Il torneo giocato dall'interista non è passato inosservato. La Croazia viene da anni in cui i centrocampisti schierati dalla rappresentativa sono mostri sacri: Modric, Kovacic, Brozovic, ora lo stesso Sucic che, a 21 anni, sta provando ad arrampicarsi alle vette toccate dai connazionali. Al rientro a Zagabria, uno dei più applauditi è stato proprio l'interista, che Dalic schiera da tempo con regolarità tra i titolari e su cui in Croazia puntano forte in chiave futura", scrive il Giorno.

"Non solo: cominciano a circolare rumors sul gradimento delle ricche formazioni fuori dall'ltalia, il Real Madrid e anche qualcuna in Premier League. Ad oggi l'idea in casa Inter è trattenere il giocatore, che al primo anno in A si è messo in tasca uno Scudetto e una Coppa Italia, andando oltre un fastidioso problema a una mano nella seconda parte dell'annata e mostrando ampi margini di crescita. L'interesse per i giocatori nerazzurri da parte del Real, che a centrocampo ha però un certo "traffico" e mira a sfoltire prima di immettere eventualmente forze fresche a disposizione di Mourinho, non è peraltro una novità", aggiunge il quotidiano.