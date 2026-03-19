Super stagione per i due fratelli Stankovic. Aleksander sta brillando con il Club Bruges e il club è pronta a riportarlo a Milano in estate. Ma anche Filip a Venezia si sta rendendo protagonista con super parate, tanto che la squadra è prima in classifica.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter C’è anche super Filip Stankovic a Venezia, ma è ancora dell’Inter? Tutta la verità e le cifre
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C’è anche super Filip Stankovic a Venezia, ma è ancora dell’Inter? Tutta la verità e le cifre
Super stagione per i due fratelli Stankovic, ma l'Inter può riportare a Milano anche Filip? Tutta la verità sulla sua cessione al Venezia
La scorsa estate il Venezia lo acquistato a titolo definitivo proprio dall’Inter per circa 2 milioni di euro. Ma il club nerazzurro ha mantenuto una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore e dunque potrebbe riportarlo a Milano pagandolo la metà di fatto.
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