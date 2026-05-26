In Spagna parlano di Nico Paz e del suo ritorno al Real Madrid. "Il piano delineato con il giocatore sta procedendo. Il prodotto del vivaio tornerà al Bernabeu dopo due anni in prestito al Como. Il Real ha due settimane a partire dal 25 maggio per esercitare la clausola rescissoria. Il suo ritorno non è subordinato al processo elettorale come tutte le altre operazioni significative del progetto sportivo, come l'ingaggio di Mourinho ", scrive AS.

"La situazione di Nico Paz è molto diversa. Il suo ritorno è auspicato a tutti i livelli all'interno del club, Florentino Pérez può occuparsene in qualità di presidente e si tratta di un'opportunità di mercato unica . Il suo ritorno costa 9 milioni di euro , un affare considerando che è uno dei giocatori più ambiti della Serie A, e l'Inter, campione d'Italia, sarebbe disposta a offrire quasi 60 milioni di euro per lui", si legge su AS.

I termini di rientro al club madrileno sono fissati in due settimane. Il Como ha centrato la Champions League, ma il futuro dell'argentino è al Real Madrid ed è uno dei primi trasferimenti già definiti e decisi dal club spagnolo. Poi ci sarà anche il rientro di Endrick: era stato dato in prestito sei mesi al Lione. "Da capire solo se ci saranno modifiche nel contratto del giocatore argentino, contratto che era stato già sistemato (in termini di anni e stipendio) all'epoca della cessione in prestito al Como. Ma è prassi di solito, qualora le prestazioni del calciatore che va in prestito superino di gran lunga le aspettative, il contratto potrebbe essere rivisto. E poi Nico potrebbe anche tornare al Real da Campione del Mondo...", spiega il giornale spagnolo.