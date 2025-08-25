FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Tancredi Palmeri: “Ai tifosi dell’Inter accaniti per la questione Nico Paz a 40 mln dico che…”

calciomercato

Tancredi Palmeri: “Ai tifosi dell’Inter accaniti per la questione Nico Paz a 40 mln dico che…”

Tancredi Palmeri: “Ai tifosi dell’Inter accaniti per la questione Nico Paz a 40 mln dico che…” - immagine 1
Tancredi Palmeri fa chiarezza su Nico Paz e in particolare sui rumors di questa sessione di mercato in merito all’interesse dell’Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Tancredi Palmeri: “Ai tifosi dell’Inter accaniti per la questione Nico Paz a 40 mln dico che…”- immagine 2

Tancredi Palmeri fa chiarezza su Nico Paz e in particolare sui rumors di questa sessione di mercato in merito all’interesse dell’Inter. Queste le sue parole su X sul gioiello del Como, ieri grande protagonista con un assist e un gol col Como.

Tancredi Palmeri: “Ai tifosi dell’Inter accaniti per la questione Nico Paz a 40 mln dico che…”- immagine 3

“Vedo interisti accanirsi sul perché l’Inter non abbia offerto 40 per Nico Paz a inizio mercato.

Posto che l’Inter in principio non voleva andare oltre 30 per nessuno, ma la questione è inutile:

il Como non ha mai pensato a una cessione, non è mai stata questione di soldi.

Tancredi Palmeri: “Ai tifosi dell’Inter accaniti per la questione Nico Paz a 40 mln dico che…”- immagine 4
Nico Paz a Sky Sport

Ma non è una questione che si evince adesso con il rifiuto al Tottenham.

Il Como non ha mai dato nemmeno mezza apertura né in primavera né a giugno.

E dopo il caso Fabregas figurati.

Nico Paz-Inter è proprio una non questione, non c’era prezzo che tenesse, tipo PSG”, si legge.

Leggi anche
Tancredi Palmeri: “Ai tifosi dell&#8217;Inter accaniti per la questione Nico Paz a 40 mln dico...
Asllani al Torino: l’impatto sui conti e la plusvalenza per l’Inter sarebbe di&#8230;

© RIPRODUZIONE RISERVATA