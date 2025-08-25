Tancredi Palmeri fa chiarezza su Nico Paz e in particolare sui rumors di questa sessione di mercato in merito all’interesse dell’Inter. Queste le sue parole su X sul gioiello del Como, ieri grande protagonista con un assist e un gol col Como.
Tancredi Palmeri: "Ai tifosi dell'Inter accaniti per la questione Nico Paz a 40 mln dico che…"
Tancredi Palmeri fa chiarezza su Nico Paz e in particolare sui rumors di questa sessione di mercato in merito all’interesse dell’Inter
“Vedo interisti accanirsi sul perché l’Inter non abbia offerto 40 per Nico Paz a inizio mercato.
Posto che l’Inter in principio non voleva andare oltre 30 per nessuno, ma la questione è inutile:
il Como non ha mai pensato a una cessione, non è mai stata questione di soldi.
Ma non è una questione che si evince adesso con il rifiuto al Tottenham.
Il Como non ha mai dato nemmeno mezza apertura né in primavera né a giugno.
E dopo il caso Fabregas figurati.
Nico Paz-Inter è proprio una non questione, non c’era prezzo che tenesse, tipo PSG”, si legge.
