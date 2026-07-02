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UFFICIALE – Inter, Tarantino rinnova nel ruolo di Direttore del Settore Giovanile: il comunicato

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Massimo Tarantino rinnova nel ruolo di Direttore del Settore Giovanile
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Massimo Tarantino rinnova nel ruolo di Direttore del Settore Giovanile. Di seguito il comunicato ufficiale del club nerazzurro. "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Massimo Tarantino: il Direttore responsabile del Settore Giovanile resterà nerazzurro fino al 2028".

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"Il Club rivolge a Massimo Tarantino i propri auguri per il proseguimento di questo percorso in nerazzurro, costruito su risultati sportivi importanti e sulla crescita individuale e umana dei giovani calciatori del vivaio interista".

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