Sky – Inter, si tratta per la cessione di Taremi: ecco le cifre in ballo

Mehdi Taremi è pronto a dire addio all’Inter in questo finale di mercato: è corsa a tre, ecco chi c'è in pole e le cifre in ballo
Mehdi Taremi è pronto a dire addio all’Inter in questo finale di mercato. L’attaccante non rientra nei piani del club e di Cristian Chivu e ora è corsa a tre all’estero per l’ex Porto.

Secondo Sky Sport, l’Olympiakos è più avanti di PSV e Panthinaikos per il giocatore. Si tratta per un trasferimento a titolo definitivo del centravanti, arrivato l'anno scorso a 0 dal Porto.

"Tra l’incasso per il cartellino e il risparmio sull’ingaggio lordo, l’Inter conta di arrivare a una cifra attorno ai 10 milioni", fa sapere il sito di Gianluca Di Marzio.

