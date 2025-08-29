FC Inter 1908
calciomercato

Romano – Taremi, ci sono almeno 4 club: l’Inter per cederlo chiede questa cifra

Inter Taremi
Aggiornamenti importanti da Fabrizio Romano e Matteo Moretto su Mehdi Taremi, in uscita dall’Inter: queste le ultimissime da YouTube
Alessandro Cosattini Redattore 

Aggiornamenti importanti da Fabrizio Romano e Matteo Moretto su Mehdi Taremi, in uscita dall’Inter: queste le ultimissime da YouTube:

Romano – Taremi, ci sono almeno 4 club: l’Inter per cederlo chiede questa cifra- immagine 3
“So che può sembrare che si nominino tanti club per Taremi, ma è sul mercato in maniera talmente palese che è normale che tante squadre chiamino per capire quanto costa, quanto vuole di stipendio, ma a che formula si prende. L’Olympiakos è andato molto avanti ma ancora non ha l’ok del giocatore, il Sassuolo ha chiamato, il PSV anche, il Lione pure nelle ultime 24 ore si è messo in contatto con gli agenti.

Romano – Taremi, ci sono almeno 4 club: l’Inter per cederlo chiede questa cifra- immagine 4
Dipende tanto dal giocatore, deve arrivare non dico un indennizzo, ma 2/2,5 milioni che è la richiesta dell’Inter. Taremi comunque ha uno stipendio importante e devono quadrare i conti. Il giocatore ha bisogno di una via d’uscita”.

Romano – Taremi, ci sono almeno 4 club: l'Inter per cederlo chiede questa cifra
