“So che può sembrare che si nominino tanti club per Taremi, ma è sul mercato in maniera talmente palese che è normale che tante squadre chiamino per capire quanto costa, quanto vuole di stipendio, ma a che formula si prende. L’Olympiakos è andato molto avanti ma ancora non ha l’ok del giocatore, il Sassuolo ha chiamato, il PSV anche, il Lione pure nelle ultime 24 ore si è messo in contatto con gli agenti.