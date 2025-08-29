Il futuro di Mehdi Taremi resta avvolto nell’incertezza. L’attaccante iraniano, arrivato in estate all’Inter, ha parlato del proprio destino sportivo lasciando aperte tutte le possibilità. “Ho un contratto con l’Inter e quindi potrei anche restare – ha spiegato – ma tutto dipende da come si evolveranno le situazioni”.

Taremi non esclude ovviamente l'addio, anche se smentisce tensioni con la società nerazzurra: “Il rapporto è molto amichevole, c’è un'ottima intesa con la società. Anche a distanza ci confrontiamo per capire quale possa essere la scelta migliore per entrambe le parti”, ha aggiunto l’ex Porto.

Il centravanti non si sbilancia, ma lascia intendere che il suo futuro sarà chiarito a breve: “Entro la fine del torneo la nuova squadra sarà definita?"

"Speriamo", ha replicato l'attaccante ai giornalisti. Taremi è in trattativa con l'Olympiakos e l'Inter, come ha spiegato anche il presidente Marotta, è in attesa della sua decisione finale.