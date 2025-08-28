Importanti novità da Gianluca Di Marzio a Sky sul mercato dell'Inter a pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva:
Importanti novità da Gianluca Di Marzio a Sky sul mercato dell'Inter a pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva
“Inter, in entrata non ci sono novità.
In uscita il discorso più caldo è quello di Mehdi Taremi: il club nerazzurro ha raggiunto un accordo con l’Olympiakos per un titolo definitivo, ma il giocatore si è però preso 24 ore per decidere se accettare. E intanto Taremi sta valutando altre possibilità come Werder Brema e Panathinaikos, da capire se poi nel caso raggiungeranno l’accordo con l’Inter”.
