calciomercato

Sky – Inter, no novità in entrata. In uscita Taremi discorso caldo: lui riflette e ora valuta…

Importanti novità da Gianluca Di Marzio a Sky sul mercato dell'Inter a pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva
Alessandro Cosattini Redattore 

Importanti novità da Gianluca Di Marzio a Sky sul mercato dell'Inter a pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva:

Inter, in entrata non ci sono novità.

In uscita il discorso più caldo è quello di Mehdi Taremi: il club nerazzurro ha raggiunto un accordo con l’Olympiakos per un titolo definitivo, ma il giocatore si è però preso 24 ore per decidere se accettare. E intanto Taremi sta valutando altre possibilità come Werder Brema e Panathinaikos, da capire se poi nel caso raggiungeranno l’accordo con l’Inter”.

