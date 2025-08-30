In Iran confermano: “Taremi va all’Olympiacos: è fatta, le cifre per l’Inter”

Dalla Grecia è arrivata l'indiscrezione, dall'Iran arriva la conferma: Mehdi Taremi all'Olympiacos è, praticamente, un affare fatto.
Hatam Shiralizadeh, giornalista di TasnimNews, ha confermato sui suoi canali social che l'ex Porto andrà all'Olympiacos.
"Mehdi Taremi (33) è pronto a firmare un biennale con l'Olympiacos per 2 mln di euro all'anno. L'Inter riceverà due milioni di euro per il cartellino e risparmierà circa 6 mln del suo stipendio", scrive Shiralizadeh.
