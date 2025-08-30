FC Inter 1908
In Iran confermano: “Taremi va all’Olympiacos: è fatta, le cifre per l’Inter”

Inter Taremi
Dalla Grecia è arrivata l'indiscrezione, dall'Iran arriva la conferma: Mehdi Taremi all'Olympiacos è, praticamente, un affare fatto
Matteo Pifferi Redattore 

Dalla Grecia è arrivata l'indiscrezione, dall'Iran arriva la conferma: Mehdi Taremi all'Olympiacos è, praticamente, un affare fatto.

Inter Taremi
Getty

Hatam Shiralizadeh, giornalista di TasnimNews, ha confermato sui suoi canali social che l'ex Porto andrà all'Olympiacos.

Getty Images

"Mehdi Taremi (33) è pronto a firmare un biennale con l'Olympiacos per 2 mln di euro all'anno. L'Inter riceverà due milioni di euro per il cartellino e risparmierà circa 6 mln del suo stipendio", scrive Shiralizadeh.

