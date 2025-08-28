Su YouTube, Fabrizio Romano ha svelato interessanti retroscena sul difensore: "Su Solet si è parlato molto di diverse squadre, a me risulta che l'Inter si è fermata, dopo aver considerato la possibilità di un prestito e di aver ricevuto un no dall'Udinese un po' di giorni fa. L'Inter si è fermata su Solet, aveva pensato all'operazione in prestito e oggi il discorso non va avanti. Addirittura mi dicono che l'Udinese penserebbe ad un rinnovo a fine mercato se dovesse restare. Quindi o prestito o l'Inter non procede con questa operazione".