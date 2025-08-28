Si è fatto anche il nome di Oumar Solet per la difesa dell'Inter nelle ultime settimane. Il centrale classe 2000 dell'Udinese, infatti, piaceva molto ai nerazzurri che lo avevano già seguito quando il francese giocava nel Salisburgo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Retroscena Solet: Inter si è mossa, ma la verità è che si è fermata nel momento in cui…
calciomercato
Retroscena Solet: Inter si è mossa, ma la verità è che si è fermata nel momento in cui…
Si è fatto anche il nome di Oumar Solet per la difesa dell'Inter nelle ultime settimane: il clamoroso retroscena
Su YouTube, Fabrizio Romano ha svelato interessanti retroscena sul difensore: "Su Solet si è parlato molto di diverse squadre, a me risulta che l'Inter si è fermata, dopo aver considerato la possibilità di un prestito e di aver ricevuto un no dall'Udinese un po' di giorni fa. L'Inter si è fermata su Solet, aveva pensato all'operazione in prestito e oggi il discorso non va avanti. Addirittura mi dicono che l'Udinese penserebbe ad un rinnovo a fine mercato se dovesse restare. Quindi o prestito o l'Inter non procede con questa operazione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA