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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, c’è tema modulo: cosa risulta per il 26/27. E sul mercato si cerca questo nuovo profilo
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Sky – Inter, c’è tema modulo: cosa risulta per il 26/27. E sul mercato si cerca questo nuovo profilo
Ancora aggiornamenti sul mercato che farà in estate l’Inter da Matteo Barzaghi: queste le informazioni del giornalista di Sky Sport
Ancora aggiornamenti sul mercato che farà in estate l’Inter da Matteo Barzaghi. Queste le informazioni del giornalista di Sky Sport dopo Bologna-Inter 3-3:
“Quello del sistema di gioco è un tema, anche oggi Chivu alla fine ha chiuso con la difesa a 4. Questo passare al 3-4-2-1 o 3-4-1-2… In realtà l’Inter ripartirà dal 3-5-2 ci risulta, rimane il sistema base.
Poi col mercato si proverà ad aggiungere almeno una pedina che possa saltare l’uomo in corsa o anche dall’inizio in alcune gare, giocatori con caratteristiche diverse insomma. Ma il sistema base rimane il 3-5-2”.
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